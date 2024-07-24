İstanbul'da cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından şüpheli M.F.G'yi yakaladı. Yaralı D.K. hastanede tedavi altına alındı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

24.07.2024 16:07
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İstanbul'da, cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar yaralı D.K'yi yakındaki hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan D.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayın ardından yaptığı çalışmada, D.K'yi okla vurduktan sonra kaçan şüpheli M.F.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürülürken, suçta kullanılan ok da muhafaza altına alındı.

Görgü tanıklarından Fedai Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli ile imam arasında bağrışma duyduklarını belirterek, imamın karşıya doğru geçerken okla vurularak yaralandığını söyledi.

Yaralıyı, hastanenin aciline getirdiklerini anlatan Karan, olayın ardından kaçan şüphelinin de polis tarafından yakalandığını anlattı.

Karan, "Okla vurmuş öyle diyorlar, ok zaten sallanıyor. Ameliyata almışlar. Yoğun bakıma almışlar, oku da çıkarmışlar." dedi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, İstanbul, Cami, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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