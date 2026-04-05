Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da çeşitli suçlardan 21 aranması bulunan firari hükümlü yakalandı

05.04.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da çeşitli suçlardan hakkında 21 aranma kaydı ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İlkan S., Tuzla'da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'cinsel taciz', 'hırsızlık', 'basit tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'dolandırıcılık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan İlkan S.'nin izini sürdü. Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 Temmuz 2025'te cezaevinden firar ettiği belirlenen şüphelinin Tuzla'da bir evde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin UYAP üzerinden 21 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda, firari olduğu dönemde eski sevgilisini tehdit ettiği öne sürülen İlkan S.'nin, sanal medya üzerinden yayınlanan bir programa da katıldığı tespit edildi. Ayrıca daha önce bir televizyon programına çıkarak ismini duyurduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tuzla Şifa Şehit Fadıl Şişman Polis Merkezi'ne teslim edilen İlkan S., daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Cezaevi, Güncel, Tuzla, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:33:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.