İstanbul'da DEAŞ'a finans sağladıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltında alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler çalışmalarında, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları bulunan şüphelilerin MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde, terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda şahsa para transferi yaptıklarını belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise 13 bin dolar, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.