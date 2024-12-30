İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağlayan 8 zanlı yakalandı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, DEAŞ'ın sorumlu örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 11 şüphelinin, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edildi.

Terör örgütü propagandası yaptıkları da belirlenen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede, 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 8'i yakalanırken, 2 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.