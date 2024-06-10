İstanbul'da DEAŞ finans yapılanmasına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ finans yapılanmasına operasyon: 3 tutuklama

İstanbul\'da DEAŞ finans yapılanmasına operasyon: 3 tutuklama

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik çalışmalar sonucunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen havale sistemi ile çatışma bölgelerinden örgüte kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve doküman, silahlar, kripto para, altın, gümüş ve farklı para birimleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

10.06.2024 23:07
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin sahibi veya ortağı olduğu şirketler aracılığıyla yeraltı bankacılığı olarak bilinen "havala" sistemi ile çatışma bölgelerinden örgüte kayıt dışı para transferi yapıldığı belirlendi.

Ekiplerce 7 ilçede şirket, ikamet ve iş yerlerinden oluşan 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 ruhsatsız tabanca, 13 kripto para soğuk cüzdan, 100 gram altın, 130 kilogram gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin avro, 17 bin 907 dolar, 270 Dubai parası, 7 bin 805 Suud riyali, 2 milyon 800 bin Özbek parası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ finans yapılanmasına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika

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