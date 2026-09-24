İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ ve El Kaide mensuplarıyla irtibatı belirlenen ve örgütleri övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda dijital materyal, 1 kama bıçak ve 8 fişek ele geçirildi.

İSTANBUL'da DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatı olduğu belirlenen ve sanal medya hesaplarından terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 kama bıçak ve 8 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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