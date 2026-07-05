İstanbul\'da Doğu Türkistan Eylemi

İstanbul'da, Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009'da yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması düzenlendi.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği üyeleri, Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu binasının yakınlarında toplandı.

Ellerinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları bulunan grup, Çin aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Musacan Er, basın açıklamasında, zalimlerin ve mazlumların sesi olmak için eylemde bir araya geldiklerini söyledi.

Er, "Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur, Kazak ve diğer Türk kardeşlerimiz toplama kamplarında hapis tutuluyor, köle işçi olarak ücretsiz çalıştırılıyor. Hapishanelerde işkenceye maruz kalıyor. İç organları çalınıyor ve kısırlaştırma politikalarıyla gelecek nesil yok ediliyor." diye konuştu.

Uygur Özerk Bölgesi'nde namaz kılmanın, benzeri dini ve milli kimliği yaşatacak her türlü faaliyet yasaklandığını anlatan Er, tüm yaşam alanlarının dijital gözetleme kuleleriyle izlendiğini kaydetti.