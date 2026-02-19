İstanbul'da Dronlu Trafik Denetimi - Son Dakika
İstanbul'da Dronlu Trafik Denetimi

19.02.2026 08:18
Polis, İstanbul'da dronla taralı alan ihlallerini denetleyerek sürücülere ceza kesti.

İstanbul'da polis ekipleri sabah saatlerinde trafikte dron destekli taralı alan uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile denetlendi.

Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal ederek kaynak yapmak isteyen çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu.

Kontrolleri yapılan sürücülere taralı alanı ihlali nedeniyle cezai işlemi uygulandı.

Kaynak: AA

