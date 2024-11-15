İstanbul'da Evlilik Dışı Çocuk Ölümü: Anne Tutuklandı

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İstanbul'da evlilik dışı dünyaya getirdiği 2 yaşındaki çocuğunun ölümüne sebep olduğu öne sürülen anne tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Eylül'de Fatih ilçesinde faaliyet gösteren bir hastaneye kimyasal zehirlenme şikayetiyle kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç'nin dün hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ölen çocuğun evlilik dışı dünyaya geldiğini, annesin D.Ç. (23), babasının ise Y.E. (46) olduğunu belirledi.

Doğum sonrası çocuğuna ve kendisine kimsenin sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini iddia eden annenin Esenler'de yaşadığı adreste biberona tiner katarak içirdiği çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığı tespit edildi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından çocuğun anne ve babasını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne D.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.