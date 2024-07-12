İstanbul'da Fenomenlere Yönelik Soruşturma: Neslihan Güngen ve Eşi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Fenomenlere Yönelik Soruşturma: Neslihan Güngen ve Eşi Gözaltına Alındı

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İstanbul'da fenomenlere yönelik yapılan soruşturma kapsamında Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 65 kişi gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları ve banka hesap hareketleri incelenirken, sosyal medya hesabından lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen'in de şüpheliler arasında olduğu belirtildi.

12.07.2024 11:36
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Haber: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul'da fenomenlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslihan (Neslim) Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüpheliler İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında bir vergi müfettişi de bulunuyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in aralarında bulunduğu 65 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından aralarında Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen ile bir vergi müfettişinin de bulunduğu 45 şüpheli Küçükçekçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 20 kişi savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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