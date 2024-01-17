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İstanbul'da yapılan operasyonda 6 FETÖ/PDY mensubu yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da yapılan operasyonda 6 FETÖ/PDY mensubu yakalandı

Konya merkezli 'Kıskaç-4' operasyonunun İstanbul ayağında, 6 FETÖ/PDY mensubu gözaltına alındı. Operasyonda, örgüte ait 'Gaybubet evleri' olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sahte kimlik kullandığı ve gruplar halinde ikamet ettikleri belirlendi. Operasyonda, binlerce dolar, euro, lira, altın ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul\'da yapılan operasyonda 6 FETÖ/PDY mensubu yakalandı
17.01.2024 - 13:18,  Güncelleme: 13:35
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KONYA merkezli 10 ilde yapılan 'Kıskaç-4' operasyonunun İstanbul ayağına dair detaylar ortaya çıktı. İstanbul'da yapılan operasyonlarda, 6 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye ait 'Gaybubet evleri'  diye adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonun İstanbul ayağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda, 6 FETÖ/PDY mensubu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin operasyondan önce deşifre olmamak için gruplar halinde ikamet ettikleri, gözaltına alınma ihtimali olan kişilerin yakalanmaması için farklı yöntemlere başvurdukları öğrenildi. Sahte kimlik kullanan, örgüte yakın kişilerin adlarına ev kiralayıp bu evlerde deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde, hayatın doğal akışına uygun şekilde ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilere ait 10 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 'Gaybubet' olarak adlandırdıkları hücre evlerinin organizasyonunu yapan 2 şüpheli ile haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda 11 bin 855 ABD doları, bin 600 euro, 177 bin 815 lira, 38 bin lira değerinde altın, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan FETÖ/PDY üyeleri sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Evlerde yakalanan örgüt üyeleri ile ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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