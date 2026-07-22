İstanbul'da Şiddetli Fırtına Hayatı Felç Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Şiddetli Fırtına Hayatı Felç Etti

22.07.2026 21:01
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Fatih'teki kafede şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen büyük şemsiyeler müşterilerin üzerine düştü, Bakırköy'de devrilen ağaç nedeniyle Florya Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı - Büyükçekmece'de şiddetli rüzgarda uçmaması için kafe şemsiyesinin üzerine çıkan çalışanların şemsiyeyle birlikte sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

İstanbul'da etkisini sürdüren kuvvetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarından kopan parçalar etrafa savrulurken, bazı bölgelerde devrilen ağaçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentin birçok ilçesinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fatih ilçesinde Sarayburnu'ndaki bir kafede şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen büyük şemsiyeler müşterilerin üzerine düşerken, bazı kişiler hafif yaralandı.

Üsküdar sahilinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi, vatandaşlar kıyı şeridinde yürümekte zorluk çekti. Rüzgarın etkisiyle sahilde kurulu olan çadırdan kopan parça bir kişinin üzerine düştü.

Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu. Küçüksu Caddesi'nde yola devrilen ağaç trafik akışına engel oldu.

Büyükçekmece ilçesinde Mimaroba Mahallesi'nde şiddetli rüzgarda uçmaması için kafe şemsiyesinin üzerine çıkan çalışanların şemsiyeyle birlikte sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyoğlu'nda Örnektepe Etibank Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı yola uçtu. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu

Gaziosmanpaşa'da Yenimahalle Mahallesi'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

Bahçelievler'de Kocasinan Mahallesi'nde bir binanın çatısından kopan parçalar sokağa savruldu. Bölgeye gelen ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alındı.

Bakırköy'de Florya Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapattı. Cadde çift yönlü trafik akışına kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

İstiklal Caddesi'nde rüzgarın etkisiyle bir inşaattan parçalar yola düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri önlem aldı.

Sultangazi'de Esentepe Mahallesi 2904. Sokak'ta fırtına nedeniyle kopan ağaç dallarının elektrik tellerinin üzerine düşmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Zeytinburnu Sahili'nde ise piknik yapanlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Beştelsiz Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısında çökme yaşanırken, Seyitnizam'daki Şehitler Parkı'nda da bir ağaç devrildi.

Kent genelinde itfaiye, polis ve belediye ekipleri, fırtına nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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