İstanbul'da FoodieFest 2 Coşkusu

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İstanbul'un açık hava festival alanlarından Lifepark'ta FoodieFest 2 etkinliği düzenlendi.

Festivalde, sokak lezzetleri yer alırken, sahne performansları da gerçekleştirildi. Şarkıcı Cem Yenel, Melis Fis, Emre Fel ile Yeni Türkü ve Mirkelam etkinlikte konser verdi.

Life Park Genel Müdürü Neslihan Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her yıl doğanın kucaklayıcı atmosferinde düzenlemek istediğimiz festival bu yıl ikinci kez kapılarını misafirlerimiz için açtı. FoodieFest, 7'den 70'e her yaştan misafirine unutulmaz anlar yaşatıyor. Sokak lezzetlerinin muhteşem çeşitliliğiyle dolup taşan bu etkinlikte 50'den fazla özgün lezzet misafirle buluştu." dedi.

Festivalde minik misafirler için de özel oyun alanları tasarladıklarını aktaran Gencer, "Böylece ailelerimiz hem lezzetlerin hem de eğlencenin tadını doyasıya çıkarabildi." ifadesini kullandı.

Şarkıcı Cem Yenel ise ikinci kez FoodieFest'te sahne aldığını belirterek, "Artık neredeyse kendimi ev sahibi gibi hissediyorum. Buradaki coşku inanılmaz. Bütün izleyicilerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Festivalde aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen ünlü şefler ve popüler restoranlar, geleneksel Türk mutfağından uluslararası sokak yemeklerine kadar geniş bir yelpazede katılımcılara çeşitli tatlar sundu.