İstanbul\'da Gece Gökyüzünde Pembe Bulutlar Heyecan Yarattı

Güncel

İSTANBUL'da gece saatlerinde Kağıthane ve çevre ilçelerde gökyüzünde görülen pembe bulutlar heyecana neden oldu. Bu görüntülerin ise Galatasaray stadındaki çalışmalardan kaynaklanan ışık yansıması ile ortaya çıktığı öğrenildi.

İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar görüldü. Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı. Ancak olayın herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.