İstanbul'da "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" düzenlendi

İstanbul\'da "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" düzenlendi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca İstanbul'da "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" düzenlendi.

16.05.2025 22:11
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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca İstanbul'da "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" düzenlendi.

Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen festivalin açılış konuşmasını, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş yaptı.

İbiş, siyaset yapmamaları için gençlerin önüne yaş engeli konulduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise milletvekili seçilme yaşını 18'e indirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugünün Türkiye'sinde gençlerin ülkenin asli unsurları, yarının Türkiye'sinin ise mimarları olduğunu kaydeden İbiş, salondaki gençlerin bugünün aklı, yarının mimarları olarak Erdoğan'ın yanında olduklarını ifade etti.

İbiş, gençlerin hayrına olacak reformların karşısına CHP'nin çıktığını belirterek, "Her defasında 'Bu gençler başaramaz.' diyenler kimdi? Yine CHP. Çünkü CHP, gençleri yalnızca sokak hareketlerinin milis gücü olarak görür. Gençleri sandık dışı yollarla iktidara gelmenin öncü bir kuvveti olarak görür. Onlar sadece siyasette gençlere koçbaşı olmayı reva görüyorlar. Onlara ancak oluşturdukları kaosun figüranı olunca değer biçiyorlar." dedi.

Türkiye'de tüm kuşakların üzerinde mutabık kaldığı, inandığı, güvendiği, yarınlara yürümekten vazgeçmediği tek liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen İbiş, şöyle devam etti:

"Çünkü gençler siyaseti dürüstçe, samimice ve ilkeli bir şekilde yapan lidere güvenir. Gençler, kapalı kapılar ardında kameraları bantlayıp rüşvet pazarlığı yapanlara değil, milletin helalini millete harcayanlara güvenir. Gençler Boğaz'a nazır villalar için belediye bütçesini arka kapıdan aktaranlara değil, Taksim'e cami, Atatürk Kültür Merkezi gibi abidevi eserler yapan liderine güvenir. Gençler rüşvetle araya adam sokarak sahte diploma edinenlere değil, üniversite harçlarını kaldıran, yüz binlerce dersliği akıllı tahtalarla donatan, eğitimi ücretsiz hale getiren liderine güvenir. ve gençler Londra'dan abilik bekleyen muhalefet liderlerine değil, en zor zamanlarda bile mazlumların yanında olup, tüm küresel egemenlere karşı 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen Recep Tayyip Erdoğan'a güvenir."

"Bizim gençliğimiz Türkiye Yüzyılı'nın onurudur"

İbiş, gençlerin dün ve bugün olduğu gibi yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürümeye kararlı olduğunu belirterek, "Onlar varsınlar ellerinde içki şişeleriyle aynı anda zıplayınca Türkiye'yi sallayacaklarına inansınlar. Emperyal senaryolara umut bağlasınlar. Bizler TEKNOFEST kuşağı olarak her alanda muvaffak olup, liderimizle birlikte dünyayı sallamaya devam edeceğiz. Gençliğimizi kirli hesapların, sokak senaryolarının, çıkar odaklarının insafına asla terk etmeyeceğiz. Bizim gençliğimiz Türkiye Yüzyılı'nın onurudur." diye konuştu.

Bugün tarihi bir dönüm noktasında olunduğunu vurgulayan İbiş, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, yarım asırdır bu topraklarda kan akıtan, ocaklara ateş düşüren terör örgütünü silah bırakma noktasına getirdiğini söyledi.

İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye, bir genç için en büyük özgürlüktür. Sadece can güvenliği değil, fikir özgürlüğüdür, eğitim hakkıdır, üretme fırsatıdır. Terörsüz Türkiye, bu milletin gençlerine yapılan en büyük iyiliktir. Gençleri militanlaştıran o kirli zihniyet kaybetti. Kazanan kardeşlik oldu, millet oldu ve en çok da gençler kazandı. Biz gençler olarak biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere bırakacağı en büyük miras 'Terörsüz Türkiye'dir."

Bugün içinde bulunulan tarihi sürecin bir günde oluşmadığını bildiklerini aktaran İbiş, alınan riskleri, ortaya konulan kararlılığı ve vizyonu çok iyi özümseyerek yarınlara taşıyacaklarını söyledi.

Etkinlikte Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer konser verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 'GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali' düzenlendi - Son Dakika

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