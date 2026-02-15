İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

15.02.2026 12:52
İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

'GÖÇMEN Kaçakçılığı' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Göçmen Kaçakçılığı', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 78 şüpheli tespit edilirken, bu kişilerin bağlantılı olduğu 268 yabancı uyruklu kişinin sahte belgelerle ikamet izni aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde İstanbul merkezli Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

48 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 6'sı il dışında, 42'si İstanbul'da olmak üzere toplam 48 şüpheli yakalandı. Öte yandan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
