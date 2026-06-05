İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İSTANBUL'da resmi belgelerde sahtecilik yaparak yabancı uyruklu kişilere usulsüz ikamet izni temin eden ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' suçlarına yönelik geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin yasal olmayan yollarla ülkeye giriş yaptığını tespit etti ve 26 Ocak'ta olayla bağlantısı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bu operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NOTER BELGELERİ SAHTE ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polisler, şebekenin yabancı uyruklu kişiler adına düzenlediği ikamet izni başvurularını incelemeye aldı. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalar ve belge incelemeleri sonucunda, başvuru dosyasında kullanılan bazı noter taahhütnamelerinin usulsüz şekilde temin edildiği ve belgelerin sahte olduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN: 18 GÖZALTI

Sahte belgeleri organize eden şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından, şebeke aracılığıyla usulsüz şekilde ikamet izni aldığı tespit edilen yabancı uyruklu kişiler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.