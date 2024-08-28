İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Geniş Video İzle

İstanbul'da saat 11.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağışın etkisi saat 15.00'e kadar sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara dikkat edilmeli.

28.08.2024 11:34  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İstanbul'da gök gürültülü sağanak saat 11.00 sıralarında etkili olmaya başladı. Avrupa yakasında Güngören, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli'de görülen yağışın saat 15.00'e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışa ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaptı. Açıklamada "AKOM verisine göre İstanbul'un batısında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın 15.00'e kadar batı ve kuzey kesimlerle birlikte boğaz çevresinde de kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz." denildi.

İstanbul'da yağış dün 10.00 gibi başlayıp, yaklaşık bir saat etkisini göstermiş, Kabataş, Karaköy, Eminönü başta olmak üzere bazı semtlerde göllenmelere neden olmuş, tramvay ve teleferik seferleri aksamıştı. Bugünkü yağış ise 11.00 sıralarında başladı. Avrupa yakasında Güngören, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli'de görülen yağışın saat 15.00'e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışa ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaptı. Açıklamada "AKOM verisine göre İstanbul'un batısında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın 15.00'e kadar batı ve kuzey kesimlerle birlikte boğaz çevresinde de kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz." denildi.

Meteoroloji uyardı

Yağışa ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü de şu uyarıyı yaptı:

"Meteoroloji radarından alınan bilgilere ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Hava Durumu, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Domates eken çiftçinin isyanı Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı’na sitem etti Domates eken çiftçinin isyanı! Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı'na sitem etti
11:19 Fatih Terim detayı çok konuşulur Galatasaray’ın Young Boys’a elenmesi Ahmet Çakar’ın kehanetini gündeme getirdi Fatih Terim detayı çok konuşulur! Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi Ahmet Çakar'ın kehanetini gündeme getirdi
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 12:08:33. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement