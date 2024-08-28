İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

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(İSTANBUL) İstanbul'da gök gürültülü sağanak saat 11.00 sıralarında etkili olmaya başladı. Avrupa yakasında Güngören, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli'de görülen yağışın saat 15.00'e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışa ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaptı. Açıklamada "AKOM verisine göre İstanbul'un batısında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın 15.00'e kadar batı ve kuzey kesimlerle birlikte boğaz çevresinde de kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz." denildi.

İstanbul'da yağış dün 10.00 gibi başlayıp, yaklaşık bir saat etkisini göstermiş, Kabataş, Karaköy, Eminönü başta olmak üzere bazı semtlerde göllenmelere neden olmuş, tramvay ve teleferik seferleri aksamıştı. Bugünkü yağış ise 11.00 sıralarında başladı. Avrupa yakasında Güngören, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli'de görülen yağışın saat 15.00'e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışa ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaptı. Açıklamada "AKOM verisine göre İstanbul'un batısında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın 15.00'e kadar batı ve kuzey kesimlerle birlikte boğaz çevresinde de kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz." denildi.

Meteoroloji uyardı

Yağışa ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü de şu uyarıyı yaptı:

"Meteoroloji radarından alınan bilgilere ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."