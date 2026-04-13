İstanbul'da Haşere Mücadelesi İçin Çalışmalar Başlatıldı

13.04.2026 13:30
İstanbul Valiliği, haşere popülasyonunu azaltmak için kamu kurumlarına yazı gönderdi.

İstanbul Valiliği, kentte yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan karasinek, sivrisinek, kene ve diğer zararlı haşerelerin popülasyonunun olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla alınacak önlemler için kamu kurumlarına yazı gönderdi.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün aralarında bulunduğu bazı kamu kurumlarına "Vektör ve Diğer Zararlı Haşerelerle Mücadele" konulu yazı gönderildi.

Yazıda, İstanbul'da yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan karasinek, sivrisinek, kene ve benzeri vektör ile diğer zararlı haşerelerin popülasyonunun olumsuz etkilerini en aza indirmenin halk ve çevre sağlığı açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.

Yazıda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda etkin ve sürdürülebilir mücadele yürütülmesine yönelik şu tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü aktarıldı:

"Bu kapsamda, sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği ve benzeri vektörler ile diğer zararlı haşerelere karşı yürütülecek mücadele faaliyetlerinin yıl boyunca kesintisiz şekilde sürdürülmesi, mücadelede insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünlerin kullanılması sağlanacaktır. ­Vektör üreme alanlarının kontrolü kapsamında dere yatakları, göletler, su birikintileri, parklar, bahçeler, mezarlıklar, çöp toplama ve depolama alanları ile benzeri riskli alanlarda düzenli ilaçlama yapılması, özellikle larva dönemine yönelik önleyici mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesi, çöp konteynerlerinin temizliğinin aksatılmaması ve gerekli çevresel tedbirlerin alınması hususlarına riayet edilecektir."

­Plaj ve sahil şeridinde haşere üremesine zemin hazırlayan yosun birikintilerinin temizlenmesi, kıyı şeridinin atıklardan arındırılması, duş, tuvalet ve benzeri sosyal donatı alanlarının temizliğine özen gösterilmesi ve gerekli ilaçlama faaliyetlerinin yapılmasının sağlanacağı ifade edilen yazıda, "­İnşaat alanları, metruk yapılar, bodrum katlar, hayvan barınakları ve benzeri alanlarda vektör üremesine sebebiyet verecek su birikintilerinin oluşması engellenerek gerekli ilaçlama faaliyetleri yapılacaktır." denildi.

Yazıda, "Belirtilen tedbirler doğrultusunda kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda, belediye başkanlıkları ve ilgili kurumlarca gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli idari işlemler tesis edilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
