İstanbul Valiliği, Havai Fişek, İşaret Fişeği ve Meşale Gibi Maddelerin Satışı ve Kullanımını 16 Temmuz-28 Ekim Tarihleri Arasında Yasakladı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Havai Fişek, İşaret Fişeği ve Meşale Gibi Maddelerin Satışı ve Kullanımını 16 Temmuz-28 Ekim Tarihleri Arasında Yasakladı

01.07.2026 13:17  Güncelleme: 14:28
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İstanbul Valiliği, orman yangını riskini azaltmak için 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi patlayıcı/yanıcı maddelerin satışını ve kullanımını yasakladı.

(İSTANBUL) Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte artan orman yangını riskini en aza indirmek için 8 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasaklayan İstanbul Valiliği yeni bir yasaklamayı duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde orman yangını riskini en aza indirebilmek için yine bir geçici yasaklama kararı aldı. Kaymakamlıklar, belediyeler başta olmak üzere ilgili birimlere gönderilen Valilik yazısına göre, havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımında, 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yasaklamaya gidildi. Valiliğin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"OLASI ORMAN YANGINLARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN..."

"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçmek için 2026/1 sayılı valilik Kararı ile ormanlık alanlara girişler 08 Haziran 2026-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştı."

Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesi ile artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave ek tedbirler alınması gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz-18 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, Havai Fişek, İşaret Fişeği ve Meşale Gibi Maddelerin Satışı ve Kullanımını 16 Temmuz-28 Ekim Tarihleri Arasında Yasakladı - Son Dakika

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