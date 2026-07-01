İstanbul'da Havai Fişek Yasaklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Havai Fişek Yasaklandı

01.07.2026 13:24
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İstanbul Valiliği, havai fişek ve patlayıcı maddelerin kullanımını 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yasakladı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ile patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının 16 Temmuz-28 Ekim tarihlerinde yasaklandığını bildirdi.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul İdare ve Denetim Müdürlüğü, İstanbul Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve İstanbul CİMER Hizmet Bürosu'na yazı gönderildi.

Yazıda, vatandaşların huzurunu, güvenliğini ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararları önlemek amacıyla havai fişeklerin isabet ettiği yerlerde yangın çıkarma riskine karşı dikkat edilmesi ve konunun hassasiyetle takip edilmesi konusunda gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışların, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için Valilik kararıyla ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran-15 Ekim arasında yasaklandığı hatırlatılan yazıda, yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave tedbirler alınması gerektiği kaydedildi.

Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının 16 Temmuz-28 Ekim tarihlerin yasaklandığı bildirilen yazıda, başta kaymakamlar olmak üzere sıralı, sorumlu amirlerce konunun titizlikle takip edilmesi, tüm kolluk birimlerince denetimlerin aralıksız sürdürülmesi, söz konusu yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Havai Fişek Yasaklandı - Son Dakika

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