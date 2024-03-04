İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada yer alan ve 'asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."
Yerlikaya, şüpheliyi yakalayıp adalete teslim eden polisleri tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikinci kattan atlayan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, depremde ağır yaralanan vatandaşa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti ve başsağlığı dileklerini iletti.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda 100 Proje' lansmanında, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gerçekleştirilen ve planlanan projeleri anlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
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