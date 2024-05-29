İstanbul'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
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İstanbul'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı

İstanbul\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Sirkeci Tren Garı'nda açılış programı düzenledi. İstanbul Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, medeniyetimizin eğitimi hayat boyu emrettiğini vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise hayat boyu öğrenme kavramının bireyin her koşulda öğrenimini sürdürebilmesini sağlayan esnek bir eğitim anlayışı olduğunu belirtti. Etkinlikler kapsamında defile, halk oyunları gösterisi ve el işi sergisi gibi etkinlikler düzenlendi.

29.05.2024 12:03
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Sirkeci Tren Garı'nda açılış programı düzenledi.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, medeniyetimizin beşikten mezara kadar eğitimi emrettiğini söyledi.

Sadece okul yıllarında değil, okulun dışında da bir eğtimin olduğunu belirten Gül, "Bunu çeşitli kurumlar yapıyor ama en iyisini de Hayat Boyu Öğrenme yapıyor." dedi.

Gül, halk eğitim merkezlerinde hizmet vermeye gayret ettiklerini vurgulayarak, "Bana verilen rakamlarda yaklaşık 400 bine yakın vatandaşımız bu hizmeti aldı. Sanattan spora, hayatın her alanında yapılan bu hizmetler, bu çalışmalar hiç şüphesiz vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize çok önemli katkılar sunuyor." diye konuştu.

"39 ilçemizde eşzamanlı pek çok kurs açtık"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise hayat boyu öğrenme denilen kavramın yer, zaman, yaş ve eğitim düzeyi gibi sınırlamaları ortadan kaldırarak, bireyin her koşulda öğrenimini sürdürebilmesini sağlayan esnek ve kapsayıcı bir eğitim anlayışı olduğunu belirtti.

Bu anlayışı ve öğrenmeyi yaşamın her evresine entegre ederek, sürekli kişisel ve mesleki gelişimi desteklediğini anlatan Yentür, "Hayat Boyu Öğrenme dilimizin öğretilmesi ve tanıtılması, üretme ve girişimcilik ruhunu öne çıkarma, gençlerimizin sportif, sanatsal ve manevi yönlerinin gelişmesini destekleme, kültürel mirasımızın yaşatılması, aynı zamanda canlı bir kültür arşivi görevini üstlenmiştir." dedi.

Yentür, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayat boyu öğrenme konusunda farkındalığa neden olan pek çok projeyi hayata geçirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Halk eğitimi merkezlerimiz, içinde öğrenme ateşini tutuşturan her vatandaşımıza bu minvalde hizmet veriyor. 39 ilçemizde eş zamanlı olarak yürüttüğümüz etkin çalışmalar ile pek çok kurs açtık. Bugün geldiğimiz noktada ocak ayından bu yana ilimiz genelinde açılan kurslara 403 bin 766 kursiyer katılırken toplam kurs sayımız 23 bin 302'ye ulaşmıştır. 'Artık bu yaştan sonra ne öğreneceğim?' diye düşünmeyen, öğrenmeyi hayat yolculuğuna yoldaş edinen her yaştan birey, hayat boyu öğrenmeyle buluşuyor. Halk eğitimi merkezlerimizde her yaştan insanımıza, meslek edindiren kurslarla birlikte İstanbul'umuzun her ilçesinin özel yönlerini, kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. İlimizde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın araştırılarak yaşatılması ve nesilden nesle aktarılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız öğrendiklerini üretime, ürettiklerini hayata katıyor."

Konuşmaların ardından Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Dünden Bugüne" temalı defile yapıldı.

Ardından Beşiktaş ve Esenler Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri halk oyunları ile sema gösterisinde bulundu.

Ayrıca kursiyerlerin ilçe halk eğitim merkezlerinde yaptığı el işi ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Sirkeci Garı'ndaki etkinlikler 31 Mayıs Cuma sona erecek.

Kaynak: AA

Davut Gül, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

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