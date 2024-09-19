İstanbul'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

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İstanbul'da girdiği evlerden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 11 Eylül'de Beylikdüzü'nde bir evden yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası, 16 Eylül'de de Sarıyer'de bir evden 2 pırlanta kolye, altın kolye, altın bileklik ile bir gram altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi Ebru U. (22) polislerce yakalandı.

Yapılan incelemede şüphelinin 102 suç kaydı olduğu belirlendi.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.