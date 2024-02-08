İstanbul\'da Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

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İSTANBUL'da girdikleri evlerden hırsızlık yapan, buldukları kontak anahtarları ile park halindeki otomobilleri çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ve suçüstü yakalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Tuzla, Maltepe, Pendik ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin girdikleri sitelerde dolaşarak boş daireleri tespit etmeye çalıştıkları daha sonra hırsızlık için içeri girdikleri görüldü.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Ümit I.(31), Emrah Y.(31) ve Emre A.(38)'nın peşine düştü. Yapılan çalışmaların ardından takibe alınan şüpheliler son işlerinden sonra kaçmaya çalışırken, pusu kuran polisler tarafından suçüstü yakalandılar. O anlar binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Ümit I.'nın daha önceden 14, Emrah Y.'nin 21, Emre A.'nın ise 21 suç kaydı olduğu, 5 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerle birlikte hırsızlıklarda kullandıkları eldivenler ile tornavida, murç gibi aletler ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Yapılan soruşturmada şüphelilerin Evden hırsızlık, otomobil hırsızlığı ve park halindeki 3 otomobilin plakalarının çalınması olaylarının failleri olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.