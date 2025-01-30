İstanbul'da İlk Hidrojenli Otobüs Testi - Son Dakika
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İstanbul'da İlk Hidrojenli Otobüs Testi

İETT, İstanbul'da hidrojen yakıtlı otobüs test sürüşü gerçekleştirdi. Çevreci ve yerli üretim.

30.01.2025 16:35
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(İSTANBUL) - İETT, tüm işletme ve yatırım faaliyetlerini hızla sürdürürken İstanbul'da ilk kez hidrojenli otobüs testini gerçekleştirdi.

Kendi filosu ve denetimindeki tüm özel halk otobüsleri ile İstanbul'da 6 bin 786 araç ile şehrin her noktasında hizmet veren ve 1 günde yaklaşık 5 milyon yolculuk ile Avrupa'nın birçok ülkesinden fazla nüfusu taşıyan İETT, yatırım ve ar-ge çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yerli üretim olan, yüksek yolcu kapasiteli, yolcu konforu ve özel yol güvenlik sistemleri ile donatılan yeni metrobüsler ve otobüsler ile ilk kez dizelden elektrikliye otobüs dönüşümünü gerçekleştiren, İstiklal Caddesi'nde ilk kez bataryalı ve çevreci nostaljik tramvayı hizmete alan İETT, şimdi de İstanbul'da ilk kez Hidrojen Yakıtlı Otobüs için test sürüşünü gerçekleştirdi.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in başkanlığındaki İETT Teknik Ekibi, İETT'nin Edirnekapı Garajı'ndaki teknik incelemelerin ardından tarihi yarımadada test sürüşü gerçekleştirdi.

Yerli üretim olan ve test sürüşü gerçekleştirilen hidrojenli otobüs;

500 km menzil,

20 dakikada şarj olabilme,

12 metre uzunluk ve 70 yolcu kapasitesi,

Hem hidrojen hem de elektrikle çalışabilme,

1600 Litre/ 38 kg hidrojen depolama kapasitesi,

140 KWh batarya kapasitesi,

340 kW elektrik motoru ve

Tamamen çevreci olma gibi teknik özelliklere sahip.

İETT, "her seferinde daha iyiye hedefiyle" dünyada ve ülkemizde gelişen teknolojileri yakından takip ederek rasyonel olanları İstanbul'a kazandırmak için çalışmalarına tam yol ileri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Çevre, İETT, Son Dakika

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