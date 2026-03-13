İstanbul'da İş Yeri Tehditine Operasyon

İstanbul Sultangazi'de bir iş yerinin deposunu kurşunlayan ve sahibini tehdit eden 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; esnaf Eyüp Kızıl'ın bir suç örgütü adına tehdit ediliği ve 3 Mart'ta Gazi Mahallesi'nde bulunan deposu kurşunlandığı belirlendi. 2'si 18 yaşından küçük toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.