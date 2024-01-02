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İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı - Son Dakika
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İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, İsrail İstihbarat Servisi için casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişi yakalandı.

İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
02.01.2024 - 11:11,
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İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişi İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

33 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Vurun gitsin cakallari Yanıtla 3 0

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