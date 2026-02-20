İstanbul'da İstavrit Zirvede - Son Dakika
İstanbul'da İstavrit Zirvede

20.02.2026 11:41
Ocak ayında İstanbul'da en çok tüketilen deniz ürünü istavrit oldu, hamsiyi geride bıraktı.

İstanbul'da ocak ayında istavrit, aylık ve yıllık bazda en çok tüketilen deniz ürünü hamsiden tahtını aldı.

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Balık Hali'nde ocak ayında satışa sunulan 6 bin 458 ton su ürününün 1928 tonunu istavrit oluşturdu.

Kentte, denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle başlayan balıkçıların mesaisi devam ediyor.

"Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzü ocak ayında istavritle güldü."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki verilerine göre, ocak ayında halde 93 farklı ürün satıldı.

Halde, bu ay içerisinde toplam 6 bin 458 ton balık satışa sunulurken, balıkçıların ağlarına en çok istavrit takıldı.

Ocak ayında 1928 ton istavrit alıcı bulurken, halde satılan ürünlerin yaklaşık yüzde 30'unu istavrit oluşturdu.

İstavriti 1791 tonla hamsi, 453 tonla palamut, 320 tonla mezgit, 300 tonla çipura, 272 tonla levrek, 212 tonla sardalya, 191 tonla somon, 151 tonla lüfer ve 148 tonla tekir izledi.

Ocak ayında en çok tüketilen istavritin kilogramı ortalama 48,29 liradan satılırken, hamsi 63,49 lira, palamut 364,62 lira, mezgit 124,93 lira, çipura 328,72 lira, levrek 382,42 lira, sardalya 66,82 lira, somon 259,58 lira, lüfer 584,87 lira ve tekir 231,82 liradan alıcı buldu.

En pahalı balık lipsoz

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde birim fiyatı en yüksek olan ürün ise lipsoz oldu.

Ocak ayında kilogramı ortalama 1626,65 liradan satılan lipsozu, 1523,34 lirayla dülger, 1331,72 lirayla sinarit, 1172,88 lirayla kalkan ve 1000 lirayla lahoz takip etti.

Listenin devamında ise 828,28 lirayla jumbo karides, 781,89 lirayla kırlangıç, 764,57 lirayla deniz levreği, 704,36 lirayla karabiga karidesi ve 584,99 lirayla barbunya yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

