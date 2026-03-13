İstanbul'da Japon Rüzgarı... "Düşler Zamanı" Dijital Dünyada Hayat Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Japon Rüzgarı... "Düşler Zamanı" Dijital Dünyada Hayat Buluyor

13.03.2026 16:33  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi'nde, 20 Mart'ta başlayacak 'Düşler Zamanı: Japonya' sergisi ile 17. ve 19. yüzyıl Japon sanatını modern dijital tekniklerle ziyaretçilere sunulacak. Sergide, 20 müzeden derlenen 400 klasik eser yeni bir yorumla sergilenecek.

(İSTANBUL)Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi (DDM), kapılarını Japon kültürünün zamansız estetiğine açıyor. 20 Mart'ta başlayacak olan "Düşler Zamanı: Japonya" sergisi, 17'nci ve 19'uncu yüzyıl Japon sanatını modern dijital tekniklerle birleştirerek ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, Dijital Deneyim Merkezi'nde sanatseverleri asırlar öncesinden günümüze uzanan büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Sanatı, teknolojiyi ve mekansal deneyimi bir araya getiren yeni sergi, Japon sanatının 300 yıllık mirasını çağdaş bir görsel anlatıya dönüştürüyor.

20 müzeden 400 eser dijitalle yorumlandı

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki 20 müzeden derlenen yaklaşık 400 klasik eser, en ileri dijital teknolojiler kullanılarak yeniden yorumlandı. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, serginin iki ülke arasındaki kültürel diyaloğu güçlendireceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Düşler Zamanı: Japonya sergisi ile Japon sanatının 300 yıllık estetik mirasını, Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi'nde izleyiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sergi kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarındaki 20 müzeden derlenen yaklaşık 400 klasik eser, bugünün teknolojileriyle yeniden yorumlandı. Ziyaretçilerine çok katmanlı bir deneyim sunacak olan serginin aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasında kültürel diyaloğu güçlendireceğine inanıyorum."

Dijital Deneyim Merkezi ziyaretçi rekoru kırıyor

Şubat 2024'te açılan Dijital Deneyim Merkezi, bugüne kadar yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi ağırlayarak İstanbul'un kültür-sanat haritasında merkezi bir konuma yerleşti. Merkezde daha önce düzenlenen sergiler de büyük ses getirdi:

-Nikola Tesla Sergisi: Bilim ve hayal gücünü dijitalle harmanladı.

-Gelenekten Geleceğe: Geleneksel Türk sanatlarını yapay zeka ile buluşturdu.

-Van Gogh (Işığın İzinde): 300 bini aşkın ziyaretçiyle 19'uncu yüzyıl resim sanatını interaktif bir dille anlattı.

Biletler Passo ve gişelerde

İçerisinde Dijital Oda, Sanal Gerçeklik Odası, Sürükleyici Deneyim Odası ve Dijital Koridor gibi özel alanlar barındıran DDM'de sergilenecek "Düşler Zamanı: Japonya" sergisinin biletleri, Passo platformu ve merkez gişelerinden temin edilebilecek. Sergi, her yaştan ziyaretçiye hem öğrenme hem de keşif dolu bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Etkinlik, Türkiye, Japonya, Kültür, Güncel, Japon, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Japon Rüzgarı... 'Düşler Zamanı' Dijital Dünyada Hayat Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ’’Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim’’ demiş Dünya devinde kriz: Oyunculardan biri, ''Zaten ayrılacağım, küme düşersek düşelim'' demiş
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Gazze’de “Kardeşlik Çadır Kampı“na saldırı: Yaralılar var Gazze'de "Kardeşlik Çadır Kampı"na saldırı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres’e ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e ödül
Küçük çocuğun elindeki telefon patladı Küçük çocuğun elindeki telefon patladı
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

16:42
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay
"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
16:38
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakip olacağı ayrılık
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:41
Trump ve Netanyahu’yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi
15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:54:53. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Japon Rüzgarı... "Düşler Zamanı" Dijital Dünyada Hayat Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.