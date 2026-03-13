İstanbul'da Japon Rüzgarı... "Düşler Zamanı" Dijital Dünyada Hayat Buluyor

(İSTANBUL) – Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi (DDM), kapılarını Japon kültürünün zamansız estetiğine açıyor. 20 Mart'ta başlayacak olan "Düşler Zamanı: Japonya" sergisi, 17'nci ve 19'uncu yüzyıl Japon sanatını modern dijital tekniklerle birleştirerek ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, Dijital Deneyim Merkezi'nde sanatseverleri asırlar öncesinden günümüze uzanan büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Sanatı, teknolojiyi ve mekansal deneyimi bir araya getiren yeni sergi, Japon sanatının 300 yıllık mirasını çağdaş bir görsel anlatıya dönüştürüyor.

20 müzeden 400 eser dijitalle yorumlandı

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki 20 müzeden derlenen yaklaşık 400 klasik eser, en ileri dijital teknolojiler kullanılarak yeniden yorumlandı. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, serginin iki ülke arasındaki kültürel diyaloğu güçlendireceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Düşler Zamanı: Japonya sergisi ile Japon sanatının 300 yıllık estetik mirasını, Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi'nde izleyiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sergi kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarındaki 20 müzeden derlenen yaklaşık 400 klasik eser, bugünün teknolojileriyle yeniden yorumlandı. Ziyaretçilerine çok katmanlı bir deneyim sunacak olan serginin aynı zamanda Türkiye ile Japonya arasında kültürel diyaloğu güçlendireceğine inanıyorum."

Dijital Deneyim Merkezi ziyaretçi rekoru kırıyor

Şubat 2024'te açılan Dijital Deneyim Merkezi, bugüne kadar yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi ağırlayarak İstanbul'un kültür-sanat haritasında merkezi bir konuma yerleşti. Merkezde daha önce düzenlenen sergiler de büyük ses getirdi:

-Nikola Tesla Sergisi: Bilim ve hayal gücünü dijitalle harmanladı.

-Gelenekten Geleceğe: Geleneksel Türk sanatlarını yapay zeka ile buluşturdu.

-Van Gogh (Işığın İzinde): 300 bini aşkın ziyaretçiyle 19'uncu yüzyıl resim sanatını interaktif bir dille anlattı.

Biletler Passo ve gişelerde

İçerisinde Dijital Oda, Sanal Gerçeklik Odası, Sürükleyici Deneyim Odası ve Dijital Koridor gibi özel alanlar barındıran DDM'de sergilenecek "Düşler Zamanı: Japonya" sergisinin biletleri, Passo platformu ve merkez gişelerinden temin edilebilecek. Sergi, her yaştan ziyaretçiye hem öğrenme hem de keşif dolu bir atmosfer sunmayı hedefliyor.