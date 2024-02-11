İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu İmalathanesine Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu İmalathanesine Operasyon

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü İlçesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Cep telefonu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin 325 kaçak telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

11.02.2024 11:02
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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü İlçesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Cep telefonu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin 325 kaçak telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul\'da Kaçak Cep Telefonu İmalathanesine Operasyon
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu İmalathanesine Operasyon - Son Dakika


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