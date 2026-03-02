İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu

İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik operasyonda kurusıkıdan dönüştürülen 13 tabanca ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Saha ve teknik çalışmaların ardından Gaziosmanpaşa'daki evde kaçak silah ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda bir zanlıyı yakaladı.

Aramalarda kurusıkıdan dönüştürülen 13 tabanca, 19 şarjör, 5 namlu ile 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.