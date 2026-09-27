İstanbul'da kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan Akyazı'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan Akyazı'da defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'da kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan Akyazı\'da defnedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışında ikamet eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan, ziyaret için geldiği İstanbul'da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Akyazı Taşburun Mahallesi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan, Sakarya'da defnedildi.

Yurt dışında ikamet eden ve ziyaret için geldiği İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çalışkan için Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören kıtası ve yakınları tarafından omuzlarda taşındı.

Çalışkan'ın naaşı, Taşburun Aile Mezalığı'nda toprağa verildi.

Gaziler ve vatandaşların katıldığı törende, Türk bayrağı Çalışkan'ın yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA
Metin ÇalışkanKalp KriziİstanbulAkyazıKıbrısGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’den denizlerde bir ilk Yerli üretim dev gemi suya indirildi Türkiye'den denizlerde bir ilk! Yerli üretim dev gemi suya indirildi
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Ambulansın yolunu kapatıp aracından inen sürücüye 466 bin liralık ceza Ambulansın yolunu kapatıp aracından inen sürücüye 466 bin liralık ceza
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
Tekrar aynı karede İşte Kavak Yelleri’nin Efe ve Aslı’sının son hali Tekrar aynı karede! İşte Kavak Yelleri'nin Efe ve Aslı'sının son hali
Galatasaray’da ayrılık kararı Yıldız isim veda ediyor Galatasaray’da ayrılık kararı! Yıldız isim veda ediyor
18:44
Fon skandalına Mustafa Sandal’ın eşi de karıştı 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
17:45
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
16:53
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 19:06:51. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'da kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan Akyazı'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei