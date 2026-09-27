İstanbul\'da kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan Akyazı\'da defnedildi

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Metin Çalışkan, Sakarya'da defnedildi.

Yurt dışında ikamet eden ve ziyaret için geldiği İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çalışkan için Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çalışkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören kıtası ve yakınları tarafından omuzlarda taşındı.

Çalışkan'ın naaşı, Taşburun Aile Mezalığı'nda toprağa verildi.

Gaziler ve vatandaşların katıldığı törende, Türk bayrağı Çalışkan'ın yakınlarına teslim edildi.