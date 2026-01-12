Akom Daire Başkanı Cebeci: "Aldığımız Tedbirler İtibarıyla İstanbul'u Olumsuz Etkileyecek Bir Durum Söz Konusu Değildir" - Son Dakika
Akom Daire Başkanı Cebeci: "Aldığımız Tedbirler İtibarıyla İstanbul'u Olumsuz Etkileyecek Bir Durum Söz Konusu Değildir"

12.01.2026 13:02  Güncelleme: 14:40
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul'da devam eden kar yağışı ve buzlanma olasılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çarşamba gününden itibaren hava koşullarının normale döneceği belirtildi. İBB, karla mücadele için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi (AKOM) Başkanı Ergün Cebeci, beklenen kar yağışına ilişkin "Ara ara kar yağışının devam edeceğini, özellikle yarın sabaha kadar buzlanma olaylarının olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu hava akımının çarşamba gününden itibaren normal koşullara döneceğini meteorologlarımız belirtmektedir. Dolayısıyla şu anda aldığımız tedbirler itibarıyla İstanbul'u olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için şiddetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yapıldı. İBB'ye bağlı AKOM Daire Başkanı Ergün Cebeci, son duruma ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Dün saat 20.00 itibarıyla kamu kurumlarıyla bir araya geldiklerini belirten Cebeci, şunları söyledi:

"Burada Karayollarımız, emniyet, jandarma, Kuzey Marmara Otoyolu, İGA Tünel İşletmeleri gibi diğer kurumlarımızla beraber koordinasyon merkezini açtık ve süreci takip etmeye başladık. Kar yağışı geceden itibaren etkisini artırarak devam etti. Bu süreç içinde yine buzlanma erken uyarı sistemlerimizi yol üzerinden aldığımız alarmlar neticesinde küreme araçları ve tuzlama araçlarını bölgelere sevk ettik. Geceden itibaren eksiye düşen ve buzlanma başlayan yollarımızın tamamını tuzladık. O manada bir eksiklik yaşamadık. Sabah itibarıyla yoğunluğunu artıracağını değerlendirdiğimiz karla ilgili de küreme araçlarımız sahadaydı ve faaliyetlerini sürdürdü. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak 11 bin 500 personelimiz, yaklaşık 3 bin 500 de aracımız sürekli sahada faaliyetlerini sürdürmektedir. Yine ihtiyaç sahibi sokakta kalan vatandaşlarımızla ilgili zabıta ekiplerimizin çalışmalarıyla 583 vatandaşımızı şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesisleri ve anlaşmalı otellerinde barındırmaktayız. Yine sokak hayvanlarıyla ilgili tedavi ve bazı bakım faaliyetleri için de Veteriner Hizmetler Müdürlüğümüz görevi başındadır. Ara ara kar yağışının devam edeceğini, özellikle yarın sabaha kadar buzlanma olaylarının olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu hava akımının çarşamba gününden itibaren normal koşullara döneceğini meteorologlarımız belirtmektedir. Dolayısıyla şu anda aldığımız tedbirler itibarıyla İstanbul'u olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değildir."

Kaynak: ANKA

