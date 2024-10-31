İstanbul\'da Kargo Gemisinde Vincin Devrilmesi

İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu yaralanan 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı'da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan ikinci duyuruda, gemide yaralanan 3 mürettebatın kıyıda hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
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