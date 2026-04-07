İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Kredi Desteği Başladı

İstanbul'un dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yeni bir kentsel dönüşüm kredisi duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' (İADŞP) kapsamında, İstanbullulara ev ve işyerlerini yenilemek için 3 milyon TL'ye varan kredi imkanı sağlanacak. Bu kredi, özellikle 'Yarısı Bizden' kampanyasında sınırlı kalan destekler nedeniyle ek ödeme yapmakta zorlanan kişiler için avantaj oluşturuyor. Ayrıca, 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil olamayan binalar için de geçiş kolaylığı sunacak.

Kredi kampanyası ilk etapta İstanbul başta olmak üzere İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve müteahhit seçimi önem taşıyor. Kredi, ilk yıl ödemesiz ve 180 ay vade ile sunuluyor; 3 milyon TL için aylık taksit yaklaşık 29.156,59 TL olarak hesaplanıyor. Faiz indirimleri, orta ve düşük gelirli gruplar, şehit aileleri, engelli vatandaşlar gibi belirli kategorilere ve enerji kimlik belgesi sınıfına göre uygulanacak. Örneğin, birden fazla kriteri karşılayanlar yıllık %1,25'e varan indirimden faydalanabilecek.

Yarısı Bizden kampanyası ile aynı kişi iki destekten birlikte yararlanamaz, ancak aynı binadaki farklı malikler farklı destekleri seçebilir. Kredi kullanımında hane geliri kriteri aranacak; gelirin taksitin %70'ini karşılaması gerekecek. Müteahhitlere ödemeler, proje aşamalarına göre kademeli olarak yapılacak. Uzmanlar, müteahhit seçiminde dikkatli olunmasını ve beklenmedik maliyetlere karşı hazırlıklı olunmasını öneriyor, çünkü bu durum binaların tamamlanamamasına neden olabilir. İstanbul'da bugüne kadar 316 bin bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edilmiş, bunlardan 83 bini tamamlanmıştır.