İstanbul'da Kirli Su Tepkisi - Son Dakika
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İstanbul'da Kirli Su Tepkisi

11.06.2026 20:30
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İstanbul'da bazı ilçelerde musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisini çekti.

İstanbul'da bazı ilçelerde musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Anadolu Yakası'ndaki Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, mutfak ve banyolarındaki musluklardan akan kirli su görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Paylaşımlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

Konuya ilişkin İSKİ'nin sosyal medyadaki destek hesabından yapılan paylaşımda, "Şeyhli Depo çıkışında meydana gelen arıza nedeniyle bölgede zorunlu olarak su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti sonrası yaşanan kirliliğin giderilmesi için idaremiz ekiplerince bölgede deşarj çalışmaları yapılmakta olup en kısa sürede sorun giderilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kirli Su Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burcu Koç Burcu Koç:
    komşu ülkelerde bile bu kadar sorun yaşanmıyo bizde altyapı gerçekten çöp haldedir 0 0 Yanıtla
  • Emiş Abbas Emiş Abbas:
    eskiden böyle problemler yoktu ya şehir büyüdükçe her şey daha kötü oluyo hizmetler düşüyo ne İBB ne İSKİ düzgün çalışmıyo artık 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Nur Çıtır Ayşe Nur Çıtır:
    yine mi aynı şey oldu ya bu böyle devam ederse ne yapıcaz ben de maltepe de oturuyom su gelmiyo zaten şimdi de kirli geliyo valla 0 0 Yanıtla
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