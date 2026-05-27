İstanbul\'da Kurban Kesiminde Sıra Beklemeyenler Yola Çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,

İstanbul'da kurban kesim merkezlerinde kesim için uzun kuyruklar oluşurken, bu kuyruklarda beklemek istemeyen bazı İstanbullular kurbanlarını yol kenarları, park gibi alanlarda kesti. Vatandaşlar kamyonetlerle alanlara getirdikleri kurbanlarını ağaç altlarında keserken, yerlere serdikleri naylonların üzerinde parçalara ayırdılar. Hijyen koşullarından uzak bir şekilde yapılan kurban kesimlerinin ardından vatandaşlar, etleri yanlarında getirdikleri poşetlere koyarak bölgeden ayrıldı. Sultangazi bölgesinde yol kenarında ve ağaç altlarında yapılan kurban kesimleri havadan görüntülendi.