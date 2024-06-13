İstanbul'da kurban kesimine yönelik önlemler açıklandı - Son Dakika
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İstanbul'da kurban kesimine yönelik önlemler açıklandı

İstanbul Valiliği, kurban kesimini standartlara uymadan yapanlara ve çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Vali Gül ise Esenler'de alınan önlemleri açıkladı.

13.06.2024 11:18
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(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, kurban kesimini, belirlenen standartlara uymadan kesen ya da kurban atıklarını gerekli önlemleri almadan toprağa veren kurum, kuruluş ve işletmelere ve umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurban kesimini, belirlenen standartlara uymadan kesen ya da kurban atıklarını gerekli önlemleri almadan toprağa veren kurum, kuruluş ve işletmelere ve umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca Tarım İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızın, sağlıklı, hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için gereken tüm tedbir ve önlemler alınmıştır" denildi.

Vali Gül Esenler'de önlemleri açıkladı

Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül de bayram öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki (Esenler) trafik denetim noktasında, güvenlik bürokrasisi, basın mensupları ve yolcularla bayramlaştı, İstanbul'da alınan bayram önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Kurban kesimi sırasında istenmeyen görüntülerin oluşmaması için de önlemlerin alındığını belirten Gül, "Sadece belediyeler tarafından ilan edilen, Tarım İl Müdürlüğü'nün denetlediği yerlerde kurban kesilecek" dedi. Aksine davrananlar hakkında da zabıta, polis ve jandarma görevlileri tarafından gereken uyarı ve işlemlerin yapılacağını belirten Gül, trafik kazalarının hiç olmamasını dilediklerini ancak en aza indirmek için de görevlilerin denetimlerini sürdüreceklereni kaydetti.

Kaynak: ANKA

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