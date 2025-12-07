Yağış İstanbul ve Çevresinde Etkili Oluyor, Akom'da Kriz Masası Kuruldu - Son Dakika
Yağış İstanbul ve Çevresinde Etkili Oluyor, Akom'da Kriz Masası Kuruldu

07.12.2025 12:55  Güncelleme: 15:15
Orta Akdeniz ve Balkanlardan gelen yağışlı hava, İstanbul'da birçok ilçede kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa yol açtı. İBB, olumsuz hava koşulları için kriz masası kurarak 5.887 personel ile sahada müdahalelerde bulundu.

(İSTANBUL) Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili oldu. 7 Aralık gece yarısı itibariyle başlayan ve saat 04.00 civarı şiddetini artıran kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış Boğaz çevresi ve Avrupa Yakasında, özellikle Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde etkili oldu. İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kg arasında yağış kaydedildi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı kriz masası kurdu.

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın yaratabileceği olası olumsuzluklara karşı İBB, tüm birimleriyle teyakkuzda. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda sahaya çıkan ekipler, 5.887 personel ve 1.972 araç/iş makinesinden oluşan gücüyle seferber oldu. Sağanak yağışların yarın sabah saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış etkili oldu

Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili oldu. 7 Aralık gece yarısı itibariyle başlayan ve saat 04.00 civarı şiddetini artıran kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış Boğaz çevresi ve Avrupa Yakasında, özellikle Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde etkili oldu. İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kg arasında yağış kaydedildi. Yağışın öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde devam etmesi ve yarın sabah saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. İl genelinde hafif seyreden rüzgarın ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek gece saatlerine kadar kuzeyli yönlerden zaman zaman fırtınamsı (40–60 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

AKOM'da kriz masası kuruldu, yaklaşık 6 bin personel görev yaptı

Hava tahmin raporları doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşullarıyla mücadele için ekiplerini hazırladı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı kriz masası kurarak koordineli çalışma yürüttü. Su baskınlarına karşı kritik görev üstlenen İtfaiye, altyapı ve su tahliye sorunlarını çözen İSKİ, hasar gören yolların onarımı ve güvenli geçişi sağlayan Yol Bakım Daire Başkanlığı ekipleri sahada. Ayrıca, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, Afet İşleri, Zabıta, İBB Trafik, İETT, Metro İstanbul, Halkla İlişkiler ve İşletmeler Müdürlüğü birimleri de dahil olmak üzere toplam 5.887 personel ve 1.972 araç/iş makinesi sahada aktif görev yaptı. Ekipler, İstanbul'un dört bir yanından gelen ihbarlara müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni haftada hava durumu

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde bugün soğuk ve yağışlı havaların etkili olması beklenirken, yeni haftada (Pazartesi hariç) parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 20 Aralık'a kadar (8-10 Aralık hariç) mevsim normallerinin 2-4°C üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

