İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın kuvvetli sağanak ve dolunun etkili olabileceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca İstanbul'da 31-34 derece aralığında seyreden sıcaklıkların cumartesi itibarıyla 27 dereceler civarına gerileyeceği; beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Cumartesi sabah saatleri itibarıyla başlaması beklenen yağışların, akşam saatlerine kadar İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.