İstanbul'da kuyumcudan yaklaşık 4 kilo altının çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül'de Molla Fenari Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan yaklaşık 4 kilo altının çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların bir araçla olay yerine geldiğini, iş yerinin kepengini kırarak içeri girdiklerini belirledi.

Ekipler, olayda kullanılan aracı Başakşehir'de terk edilmiş halde bulurken, aracı temin ettiği belirlenen 3 zanlıyı yakaladı. Çalışmaların devamında Fatih, Bağcılar ve Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.