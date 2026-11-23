İstanbul'da lodos sonrası yağış cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da lodosun ardından etkili olan yağış kısa sürede şiddetini artırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken Küçükçekmece'de dışarıda olanlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı.
İSTANBUL'da lodosun ardından sağanak etkili oluyor. Kısa sürede şiddetini artıran yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da etkili olan lodosun ardından sağanak başladı. Kısa sürede bazı ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Küçükçekmece'de dışarıda bulunanlar yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
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