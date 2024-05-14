İstanbul'da Mahzen-42 Operasyonunda Tutuklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Mahzen-42 Operasyonunda Tutuklamalar

İstanbul\'da Mahzen-42 Operasyonunda Tutuklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen Mahzen-42 operasyonunda, 39 şüpheliden 29'u tutuklandı. Operasyon kapsamında elebaşları Numan Karakoç ve Hakan Akdoğan olan 2 organize suç örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor.

14.05.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-42" operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekiplerince, elebaşları Numan Karakoç ve tutuklu Hakan Akdoğan olan husumetli 2 organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada 13 olaya karıştıkları belirlenen husumetli 2 suç örgütüne yönelik 11 Mayıs'ta İstanbul ve İzmir'de düzenlenen "Mahzen-42" operasyonunda 33 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmaların devamında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hakan Akdoğan, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Mahzen-42 Operasyonunda Tutuklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Mahzen-42 Operasyonunda Tutuklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement