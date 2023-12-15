 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da markete giren sahibinin kapıda bıraktığı köpeği çalan taksici yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da markete giren sahibinin kapıda bıraktığı köpeği çalan taksici yakalandı

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin köpeğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelenerek köpeğin bir taksici tarafından araca bindirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalandı ve köpek sahibine teslim edildi. Şüpheli, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için cezaevine gönderildi.

İstanbul\'da markete giren sahibinin kapıda bıraktığı köpeği çalan taksici yakalandı
15.12.2023 - 11:17,
Abone Ol

İstanbul'da markete giren sahibinin kapıda bıraktığı köpeği aracına alarak çaldığı iddia edilen taksici yakalandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir kişinin, köpeğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, müştekinin markete girerken kapıda bıraktığı köpeğinin bu sırada yoldan geçen bir taksici tarafından araca bindirildiğini belirledi.

Araç plakasından şüphelinin H.A. olduğunu tespit eden ekipler, bu kişiyi yakaladı. Ekipler, şüphelinin taksisinde bulduğu köpeği de sahibine teslim etti.

Yapılan sorgulamada hakkında "basit yaralama" suçundan kesinleşmiş 8 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle arandığı anlaşılan şüpheli, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Zeytinlik, Bakırköy, İstanbul, Hayvan Hakları, Hırsızlık, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da markete giren sahibinin kapıda bıraktığı köpeği çalan taksici yakalandı - Son Dakika


10:34
Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21
Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti
10:13
Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:12
Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:03
Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59
2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
09:39
Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor

Son Dakika
09:39 Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21 Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13 Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti
10:12 Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:03 Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
09:39 Van-İran sınırına örülen güvenlik duvarının 170 kilometresi tamamlandı
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 11:15:10. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da markete giren sahibinin kapıda bıraktığı köpeği çalan taksici yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement