İstanbul\'da markete giren sahibinin kapıda bıraktığı köpeği çalan taksici yakalandı

İstanbul'da markete giren sahibinin kapıda bıraktığı köpeği aracına alarak çaldığı iddia edilen taksici yakalandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir kişinin, köpeğinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, müştekinin markete girerken kapıda bıraktığı köpeğinin bu sırada yoldan geçen bir taksici tarafından araca bindirildiğini belirledi.

Araç plakasından şüphelinin H.A. olduğunu tespit eden ekipler, bu kişiyi yakaladı. Ekipler, şüphelinin taksisinde bulduğu köpeği de sahibine teslim etti.

Yapılan sorgulamada hakkında "basit yaralama" suçundan kesinleşmiş 8 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle arandığı anlaşılan şüpheli, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.