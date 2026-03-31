İstanbul'da Metrekareye 97.8 Kilogram Yağış Düştü, Barajlarda Doluluk Oranı Yüzde 64,55'e Yükseldi

(İSTANBUL) İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olan sağanak, özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal, Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştı. Bu sürede kentin farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97.8 kilogram yağış düştü, barajlardaki doluluk oranı yüzde 64,55'e yükseldi.

670 ihbar yapıldı

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, Afet Yönetim Merkezi (AKOM), Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine paralel olarak etkili olan yağış nedeniyle 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürdü. İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalar kapsamında AFAD, İBB, ilçe belediyeleri toplam 6903 personel, 2505 araç, iş makinası ve 824 ekipman ile sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini en alt seviyede tutmaya çalıştı. İstanbul genelinde yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar ise şu şekilde sıralandı: "112 Acil Çağrı Merkezine toplam 670 ihbar gelmiş, ihbarlar ilgili ekiplere müdahale etmek üzere yönlendirilmiştir. (Bugün itibarıyla) Havalimanlarında yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edilen sefer bulunmamaktadır. İDO, BUDO, Şehir Hatları'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen sefer bulunmamaktadır. 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi, 16 duvar çökmesi ve 28 tehlike arz eden parça…"

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 64'ü geçti

Yağış barajlardaki doluluk oranını da hızla artırdı. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün verilerin göre Kasım-Aralık 2025 döneminde yüzde 18'lere kadar düşen doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 64,55'e yükseldi.