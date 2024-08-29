İstanbul'da metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul\'da metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de meydana gelen iki metrobüsün çarpıştığı kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 38 kişi yaralandı. İmamoğlu, kazanın sürücü hatası olduğunu belirtti ve olayın detaylarının araştırılacağını söyledi.

29.08.2024 13:50
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazaya ilişkin, "Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan İmamoğlu, gazetecilere, kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Trafik kazası yaşandı takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun."

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi yaralanmıştı. 2 metrobüs şoförü ile denetim amiri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da metrobüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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