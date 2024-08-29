İstanbul'da Metrobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, metrobüs hattının Yenibosna- Sefaköy durakları arasında bu sabah meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 kişi yaralandı.

Asfalt yenileme çalışmalarının sürdüğü metro hattının Yenibosna-Sefaköy durakları arasında bu sabah yaşanan kazayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamaya göre, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 kişi de yaralandı. Valiliğin açıklaması şöyle:

"29.08.2024 Perşembe günü saat 08.48'de Küçükçekmece Evlendirme Dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."