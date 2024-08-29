İstanbul'da metrobüs kazasında yaralı sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da metrobüs kazasında yaralı sayısı 50'ye yükseldi

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananların sayısının 50'ye yükseldiğini, bunlardan tedavisi tamamlanan 7 kişinin de taburcu edildiğini bildirdi.

29.08.2024 13:49
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İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananların sayısının 50'ye yükseldiğini, bunlardan tedavisi tamamlanan 7 kişinin de taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

İETT tarafından X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Metrobüs yolunda bu sabah 08.38'de meydana gelen trafik kazası sebebiyle vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Kazada yaralanan yolcularımızın durumu ile kurumumuz ve İBB'nin ilgili birimleri yakından ilgilenmektedir. Kazayla ilgili idari ve teknik soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA

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