İstanbul'da Metrobüslerin Klimaları Çalışmıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Metrobüslerin Klimaları Çalışmıyor

İstanbul\'da Metrobüslerin Klimaları Çalışmıyor

İstanbul'da en çok tercih edilen toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüslerin bazılarının klimalarının çalışmaması, sıcak havada seyahat eden vatandaşların tepkisine neden oluyor. Kentteki nüfusun büyük çoğunluğunun kullandığı metrobüslerde klimaların yeterince serinletmemesi, vatandaşların zor anlar yaşamasına sebep oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4 Haziran Salı günü 7 binin üzerinde şikayet iletildiği belirtiliyor. Vatandaşlar, yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

06.06.2024 11:13
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İBRAHİM HALİL AKTÜRK/İREM DEMİR - İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçları arasında yer alan metrobüslerden bazılarının klimalarının çalışmaması, sıcak havada bunalan vatandaşların tepkisini çekiyor.

Kentteki nüfusun büyük çoğunluğunun iş, okul ve diğer seyahatlerinde sıklıkla kullandığı metrobüs, en çok tercih edilen toplu taşıma araçları arasında yer alıyor.

Vatandaşlar, hava sıcaklığının arttığı kentte kimi metrobüslerin klimalarının çalışmaması ya da yeterince serinletmemesine tepki gösteriyor.

Mega kentliler, gün boyu kalabalık olan metrobüslerde sıcak havadan dolayı zor anlar yaşıyor. Havasız ve çok sıcak ortamda seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Kentte hava sıcaklığının arttığı 4 Haziran Salı günü, çalışmayan klimalarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine 7 binin üzerinde şikayet iletildiği öğrenildi.

"İnsanlar havale geçirme aşamasında"

Yolculardan Selahattin Yıldırım, metrobüs ve otobüsleri sürekli kullandığını belirterek, "Kullandığım toplu taşıtların yüzde 60-70'inin klimaları çalışmıyor. Araçlar da sürekli arızalanıyor." dedi.

Gökhan Çiçek, havaların aşırı sıcak olduğu ifade ederek, "İnsanlar havale geçirme aşamasında. Metrolarda da bazen klima çalışmıyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Metrobüsü sürekli kullandığını dile getiren Ülkü Keskinoğlu ise "Şu an bindiğim metrobüsün kliması çalışıyordu ama normalde çalışmadığına daha çok şahit oluyorum. Bugün kliması çalışan metrobüse rastgeldiğime şaşırdım. Yaz geldi artık, insanlar terliyor. Nefes alamıyoruz. Klima açıldığı zaman rahatlıyoruz. Sonuçta burası kalabalık bir şehir. İlgililer bu soruna el atsın istiyorum." şeklinde konuştu.

Behiye Yıldız ise "Sıcak havada sıcak üfleyen, soğuk havada ise klimanın çalıştığı zamanlara da denk geldim. Sanırım bu problem Marmaray ve diğer raylı taşıtlarda yok." dedi.

Bindiği metrobüsün klimasının çalışmadığını belirten Uğur Doğanoğulları da "Ter içinde kaldım. Yetkililer gelsinler metroüse binsinler bakalım bu sıcakta dayanabiliyorlar mı?" diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da "Şimdi bindiğim metrobüsün kliması çalışmıyordu. Bu sıcakta çekilecek şey değil. Yetkililerin bir an önce ilgilenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Metrobüslerin Klimaları Çalışmıyor - Son Dakika

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